Україна готова поділитися з Румунією фотодоказами падіння "Шахедів" на її територію - глава МЗС

Україна готова поділитися з Румунією фотодоказами падіння і детонації ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед" на її територію, випущеними військами РФ, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми стверджуємо авторитетно і з доказами, що це прилетіли "Шахеди". Заперечувати це нема сенсу, тому що є фотодокази того, що там упало. І ми готові ними поділитися", - заявив Кулеба в понеділок під час спілкування з журналістами.

За словами міністра, наразі румунська сторона взяла паузу, щоб повністю дослідити інцидент і зробити висновки.

Водночас, зазначає він, "з боку Румунії є тенденція на спробу не ескалувати інтерпретацію тих чи інших подій задля того, щоб не бути втягнутими в безпосередній конфлікт".

"Це стосується не тільки подій в Україні, а й коли Польща потерпала від штучного припливу мігрантів із Білорусі й намагалася підняти хвилю в НАТО, то їй теж сказали: давайте не сильно загострюйте", - сказав Кулеба.

Також, за його словами, влада Румунії має не лише зробити висновки щодо цієї події, а й заявити, що вона з цим робитиме. "Тому й така дуже обережна реакція з їхнього боку", - резюмував міністр.

Як повідомлялося, МЗС України заявило про падіння і детонацію БПЛА типу "Шахед" на румунській території під час нічної (в ніч на 4 вересня) масованої атаки РФ у районі Ізмаїльського порту.

Пізніше в Міністерстві оборони Румунії "категорично спростували" інформацію про падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, заявивши, що в жодному з епізодів використані РФ ударні засоби не становили прямої військової загрози для їхньої національної території або територіальних вод.