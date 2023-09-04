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11:44 04.09.2023

Якщо подивитися на посади обвинувачених, очевидно, що політична приналежність і статус не впливають на рішення ВАКС - голова суду

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Якщо подивитися на посади обвинувачених, очевидно, що політична приналежність і статус не впливають на рішення ВАКС - голова суду

Стосовно суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) використовують інструменти дисциплінарної та кримінальної відповідальності, інформаційні атаки та погрози, але політична приналежність і статус підозрюваних й обвинувачених не мають значення під час ухвалення рішень ВАКС, наголошує голова суду Віра Михайленко.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи можна говорити про реальну, а не декларовану незалежність суддів ВАКС, Михайленко сказала: "Я вірю, що незалежність судів в Україні - це реальність, українські судді є професійними та незалежними. Якщо подивитися на посади підозрюваних, обвинувачених у кримінальних і цивільних справах, які розглядає ВАКС, то очевидно, що політична приналежність, сфери впливу або статус не мають жодного значення під час ухвалення рішень".

За її словами, під час розгляду справ судді керуються виключно правовими приписами в контексті наданих сторонами матеріалів, застосовуючи європейські стандарти правосуддя.

Відповідаючи на запитання про наявність неправомірного впливу чи тиску на суддів з боку влади, політиків чи громадськості, голова ВАКС зазначила: "У нас були різні випадки - вибух у внутрішньому дворі суду, використання інструментів дисциплінарної чи кримінальної відповідальності, інформаційні атаки, погрози суддям тощо. Ми переважно пов'язуємо їх із певними провадженнями".

Михайленко повідомила, що про реальні або потенційні погрози судді повідомляють до Офісу генерального прокурора та до Вищої ради правосуддя. "Щодо окремих суддів здійснюється охорона, це передбачено законодавством", - додала вона.

За словами голови суду, до багатьох процесів прикута увага громадськості.

"Спостерігаємо некоректні висловлювання в бік суддів чи судових рішень, спроби сформувати "суспільну думку" навколо необхідності того чи іншого рішення. Чи є це тиском? Хоча певні прояви поведінки є неприпустимими, думаю, наразі ми перебуваємо на такому етапі розвитку демократії й формування національної судової традиції, який судова влада і громадськість мають пройти і перерости разом", - підсумувала Михайленко.

Теги: #рішення #вакс

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