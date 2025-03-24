АП ВАКС залишила під вартою колишнього заступника голови Вищого господарського суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою колишнього заступника голови Вищого господарського суду з альтернативою 10 млн грн застави, повідомила пресслужба ВАКС.

"Апеляційна палата ВАКС 24 березня залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.01.2025 про продовження строку дії запобіжного заходу колишньому заступнику голови Вищого господарського суду у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави", - йдеться у повідомленні пресслужби у фейсбук у понеділок.

Повідомляється, що за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили від часу проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося з посиланням на слідство, колишній суддя підозрюється в участі у злочинній організації та в злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 КК України в редакції від 05.04.2001 р.).

У повідомленні не названо ім'я судді. З фабули справи випливає, що йдеться про Артура Ємельянова.

Державне бюро розслідувань затримало колишнього чиновника 3 грудня 2024 року. Його підозрюють у тому, що він разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях. Встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалася здебільшого із суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду.

За даними ЗМІ, за часів Віктора Януковича Ємельянов піднявся кар’єрними сходинками від заступника голови Донецького обласного госпсуду до заступника голови Вищого господарського суду України. Він здійснював правосуддя до 2017 року, але продовжував отримувати зарплату до 2021-го – допоки його не звільнили з посади за "вплив на суддів". Після цього колишній суддя зайнявся адвокатською діяльністю.