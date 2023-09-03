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19:12 03.09.2023

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

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У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

Бізнесмен Ігор Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, а не громадянин України, у матеріалах провадження, у якому йому 2 вересня вручили підозру за статтями 190 (шахрайство) і 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці у неділю повідомив радник керівника Офісу президента України, журналіст Сергій Лещенко, опублікувавши на підтвердження своїх слів скан-копії відповідних матеріалів провадження.

"Це руйнує популярний брехливий наратив про те, що Коломойського не позбавили громадянства України та начебто не видадуть до США", - написав він.

Також Лещенко заявив, що запити на екстрадицію Коломойського до США в Україну не надходили. "Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує", - написав він.

Як повідомлялося, Служба безпеки України оголосила в суботу підозру Коломойському за ст.190 і ст.209 КК. Правоохоронні органи встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон, при цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в розмірі 509 млн грн. Також за рішенням суду, він має здати всі документи і не спілкуватися зі свідками. Коломойський відмовився вносити заставу, його адвокати заявили, що на рішення суду буде подано апеляцію. Оскаржити рішення адвокати можуть протягом п'яти днів.

Теги: #сша #громадянство #коломойський #екстрадиція

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