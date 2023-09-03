Росіяни понад три години атакували дронами припортову інфраструктуру Одеської області, двоє співробітників порту госпіталізовані

Росіяни впродовж трьох годин атакували припортову інфраструктуру Одеської області, двоє співробітників порту госпіталізовані, поінформував голова військової обладміністрації Олег Кіпер у неділю вранці.

"Уночі російські терористи протягом 3,5 годин атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. 22 ударні дрони знищили наші сили ППО. Але є і влучання в припортову інфраструктуру", - написав він у телеграм-каналі.

За його даними, постраждали двоє цивільних співробітників порту. Їх госпіталізовано.

На місці працюють усі відповідні служби.

Правоохоронні органи фіксують наслідки злочинів РФ.

Раніше голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук повідомив, що внаслідок влучань по портовій інфраструктурі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.