Події

07:29 03.09.2023

Унаслідок нічної атаки дронів на Одещині є влучання в портову інфраструктуру

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Унаслідок нічної атаки дронів на Одещині є влучання в портову інфраструктуру

Унаслідок нічної атаки ворожих дронів на Одещині є влучання в портову інфраструктуру, виникла пожежа, постраждали двоє людей, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

"Одеська область. На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб.

Їм надано медичну допомогу.

 

 

 

Теги: #атака #одеська_область #дрони

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