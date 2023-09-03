Унаслідок нічної атаки дронів на Одещині є влучання в портову інфраструктуру

Унаслідок нічної атаки ворожих дронів на Одещині є влучання в портову інфраструктуру, виникла пожежа, постраждали двоє людей, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

"Одеська область. На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб.

Їм надано медичну допомогу.