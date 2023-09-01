Окупанти за добу обстріляли сім громад Сумської області, четверо поранених

Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 7 громад Сумської області, внаслідок чого поранення отримали чотири особи, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 147 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Краснопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська, Хотинська, Білопольська громади", йдеться в повідомленні.

Зокрема, Новослобідською громадою окупанти вели мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: отримали поранення 4 місцевих мирних мешканців. Було здійснено обстріл з вертольота 4 некерованими авіаційними ракетами (НАР) (4 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено трактор. Також ворог бив із мінометів (46 вибухів) та артилерії (РСЗВ) (16 вибухів). Внаслідок обстрілу з РСЗВ по місту Середина-Буда пошкоджено 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинків, 3 приватні автомобілі, 2 магазини, 10 гаражів, дитячий садок, школа мистецтв, приміщення управління освіти, дитяча бібліотека, відділення поліції, банку, ЖЕКу.

Краснопільська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (15 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів) та скидання з безпілотника 1 вибухового пристрою (1 вибух) та артобстріл (4 вибухи).

Есманську громаду противник атакував з артилерії (САУ) (3 вибухи), також скинув один вибуховий пристрій із безпілотника.

Миропільська громада: 7 хв скинули росіяни на територію громади. Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів).

Хотинська громада: зафіксовано 4 вибухи від артобстрілів, 7 вибухів від мінометних обстрілів та скидання з безпілотника 3 вибухових пристроїв (3 вибухи).

Білопільська громада: скоєно артобстріли (8 вибухів).