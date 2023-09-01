ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині - Стратком

У п'ятницю, 1 вересня, Збройні сили України завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів супротивника, розташованих у Доломітному Донецької області, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Близько 9:00 ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів окупантів у селищі Доломітне в Донецькій області", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.