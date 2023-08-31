"Метінвест" передав військовим антидронову рушницю за більше ніж 700 тис. грн, яка приземляє ворожі апарати

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова" передала антидроновий мобільний п'ятидіапазонний переносний комплекс "Піранья", який приземляє апарати окупантів.

Згідно з пресрелізом компанії, 36 бригада морської піхоти саджає ворожі дрони за допомогою сучасних засобів РЕБ, наданих компанією "Метінвест".

При цьому уточнюється, що комплекс "Піранья" перебуває на бойовому чергуванні другий тиждень. Вартість однієї такої рушниці сягає понад 700 тис. грн.

Пояснюється, що 36 бригада морської піхоти - прославлені воїни, які пройшли оборону металургійного комбінату "Азовсталь" і мають багатий досвід бойових дій. Вони отримали сучасну протидронову рушницю на додачу до раніше переданої машини, старлінків, коптерів, квадроциклів та іншого обладнання.

Антидронові рушниці створюють радіоперешкоди на частотах сигналів, які використовують БПЛА і дрони, внаслідок чого коптери окупантів провалюють місію. Досвідчені українські воїни зізнаються: за 10 днів одна рушниця приземлила вже три ворожі "пташки", зламавши плани рашистів на вдалу розвідку позицій наших захисників.

"Піранья" - це, по суті, переносна протидронова система (counter-unmanned aerial systems - скорочено C-UAS), яка не може замінити РЕБ, але є доповненням до неї. У своїх запитах військовослужбовці наголошують на незамінності цього засобу придушення безпілотників: адже це досить легкі, мобільні й ефективні системи, прості у використанні. Тому ми продовжуємо поповнювати арсенал таких антидронових рушниць, які "підрізають крила" ворожим "птахам", - зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко, якого цитує пресслужба.

Системи C-UAS значно розширюють можливості радіолокаційного виявлення ворожих безпілотних апаратів, прості у використанні та розгортанні, порівняно недорогі в обслуговуванні та експлуатації.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".