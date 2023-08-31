Події

15:27 31.08.2023

Майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи - Верещук

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Майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи - Верещук

Верифікація засвідчила, що майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи, повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тис. постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи; майже 10 тис. виявилися такими, що значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, і на них і далі отримують виплати; також було знайдено помилки в реєстрі, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей - таких родин знайшли майже 60 тис.", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в четвер, відповідаючи на запитання, скільки людей позбавлять виплат допомоги як переселенців після верифікації.

Віцепрем'єр зазначила, що всі помилки буде виправлено, і виплати таким особам припинять. Верещук також розповіла, що на сьогодні виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тис. осіб.

Теги: #виплати #впо #помилки

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