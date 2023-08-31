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14:50 31.08.2023

Кулеба: На неформальній зустрічі глав МЗС ЄС ми домовилися про рішення, яких нам потрібно досягнути за вересень-грудень

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Кулеба: На неформальній зустрічі глав МЗС ЄС ми домовилися про рішення, яких нам потрібно досягнути за вересень-грудень

На неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в іспанському Толедо, у якій узяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, ключову увагу приділено Україні, було домовлено про рішення, які необхідно досягти за вересень-грудень.

"Формат неформального спілкування міністрів ЄС дозволяє підготувати найважливіші рішення. Сьогодні в Толедо ключова увага приділена Україні та осінньому політичному сезону. Ми сьогодні домовилися про рішення, яких нам потрібно досягнути за вересень-грудень", - написав Кулеба у своєму інстаграмі.

Очільник МЗС України зазначив, що йдеться про такі рішення, як збільшення експорту українського зерна морськими та наземними шляхами; розширення кількості учасників Формули миру та наближення Глобального саміту миру; подвоєння зусиль для повернення викрадених Росією українських дітей; нарощування спільного виробництва зброї за результатами форуму оборонних індустрій в Україні; збільшення кількості снарядів, які буде поставлено в межах відповідної ініціативи ЄС; мобілізація грошей для гуманітарних постачань українського зерна до країн Африки та Азії на другому саміті Grain from Ukraine; відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС.

"Міністри зроблять свою роботу, а остаточних домовленостей будуть досягати наші лідери. А я радий бути в дорозі додому", - підсумував Кулеба.

Теги: #україна #єс #завдання #міністри

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