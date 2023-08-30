У крові загиблого в інциденті за участю поліцейських у Дніпрі виявлено алкоголь - 2,48 проміле

У крові загиблого внаслідок інциденту за участю патрульних поліцейських у Дніпрі експертиза виявила алкоголь, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Була проведена експертиза тіла з дослідженням вмісту алкоголю. У крові виявлено 2,48 проміле, у сечі - 2,7", - сказав співрозмовник агентства в середу.

Джерело додало, що це відповідає випитій пляшці міцного алкоголю.

Як повідомлялося, у Дніпрі 29 серпня поліцейські почали переслідувати автомобіль, який порушив правила дорожнього руху і не реагував на прохання зупинитися. Патрульні змогли наздогнати автомобіль, проте пасажири відмовилися з нього виходити.

В автомобілі перебували жінка, чоловік і двоє дітей. Виникла бійка, під час якої чоловік ударив жінку-правоохоронця в обличчя, а іншого поліцейського кинув на землю через себе. Після цього патрульний вистрілив у порушника. Ним виявився місцевий житель Джумбері Сілогава. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

За фактами умисного вбивства і перевищення службових повноважень поліцейський був затриманий, триває слідство.