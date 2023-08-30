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16:33 30.08.2023

Попит на шкільні товари напередодні нового навчального року зріс у 6-10 разів - Rozetka

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Попит на шкільні товари напередодні нового навчального року зріс у 6-10 разів - Rozetka

Напередодні нового навчального року попит на шкільні товари зріс у 6-10 разів, якщо порівняти з літом 2022 року, повідомили у пресслужбі найбільшого українського онлайн-ритейлера Rozetka агентству "Інтерфакс-Україна".

"Минулого року українські діти часто навчалися дистанційно або ходили до школи там, де отримали тимчасовий притулок їхні сім'ї. Зараз ситуація змінилася. За останні пів року до України повернулися понад 7 мільйонів людей. Є серед них і діти, які у вересні знову сядуть за парти. І якщо торік, порівняно з довоєнними часами, продаж шкільного приладдя зменшився більш ніж наполовину, то у 2023 році ці товари повертаються в топ", - повідомив директор із маркетингу Rozetka Євген Образок.

Станом на серпень 2023 року найбільший попит у цій категорії мав одяг (зокрема, вишиванки), а також шкільне приладдя.

Порівняно з 2022 роком на сайті онлайн-ритейлера в 7,5 раза частіше купують вишиванки для хлопчиків і уп'ятеро частіше - для дівчат. Крім того, збільшився попит на комплекти верхнього одягу, футболки, спортивні костюми, кросівки для хлопчиків, а також сукні, спортивні костюми та кросівки для дівчат.

Серед шкільного та канцелярського приладдя українці активно купують щоденники, портфелі та теки, кольоровий папір і картон, обкладинки для зошитів і підручників, зошити, альбоми для малювання, пенали, кольорові олівці тощо.

Порівняно з минулим роком у 2023 році попит на щоденники збільшився в 11,7 раза, на шкільні портфелі та папки - увосьмеро, на кольоровий папір і картон - ушестеро.

У 2023 році середня вартість шкільного кошика на Rozetka становить 5945 грн. Найдорожче обійдуться шкільні рюкзаки та ранці (у середньому 1663 грн), дошки та фліпчарти (1256 грн), і набори першокласника (687 грн). Найдешевше - обкладинки для зошитів і підручників, альбоми для малювання, кольоровий папір і картон. 

Теги: #rozetka #продукція #навчальний_рік

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