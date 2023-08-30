Події

00:48 30.08.2023

Перша група ворожих БПЛА рухається у напрямку Києва вздовж кордонів Сумської та Черингівської області

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Перша група ворожих ударних безпілотників рухається у напрямку Києва вздовж кордонів Сумської та Черингівської області, повідомила прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

"Перша група ворожих ударних БПЛА знаходиться в районі кордонів Сумської та Чернігівської областей, рухається у напрямку Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що друга група знаходиться у районі кордонів Дніпропетровської та Миколаївської областей, рухається у напрямку Кропивницького. 

Теги: #рф #україна #київ #бпла

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