Три херсонці загинули внаслідок детонації вибухівки, залишеної окупантами

Три місцеві жителі Херсонської області у вівторок загинули внаслідок детонації вибухівки, залишеної російськими окупантами, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні російська вибухівка обірвала життя трьох жителів Херсонщини", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін повідомив, у полі поблизу Новопетрівки через детонацію вибухонебезпечного предмета, залишеного окупантами, загинув 43-річний тракторист.

Також у полі поблизу села Садове, за словами голови ОВА, смертельні поранення дістали ще двоє чоловіків, 51 і 28 років, які натрапили на російські міни.

Прокудін також закликав жителів пам'ятати про надзвичайно високу мінну небезпеку в області, зокрема на узбережжі водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирів.