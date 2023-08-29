Три херсонці загинули внаслідок детонації вибухівки, залишеної окупантами
Три місцеві жителі Херсонської області у вівторок загинули внаслідок детонації вибухівки, залишеної російськими окупантами, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні російська вибухівка обірвала життя трьох жителів Херсонщини", - написав він у телеграм-каналі.
Прокудін повідомив, у полі поблизу Новопетрівки через детонацію вибухонебезпечного предмета, залишеного окупантами, загинув 43-річний тракторист.
Також у полі поблизу села Садове, за словами голови ОВА, смертельні поранення дістали ще двоє чоловіків, 51 і 28 років, які натрапили на російські міни.
Прокудін також закликав жителів пам'ятати про надзвичайно високу мінну небезпеку в області, зокрема на узбережжі водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирів.