Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і 4 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом минулої доби вразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" противника.