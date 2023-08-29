Події

19:52 29.08.2023

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і 4 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом минулої доби вразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" противника.

 

 

 

Теги: #рф #війна

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