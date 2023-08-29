Єврокомісія готова виступити з пропозицією про використання заморожених у ЄС активів РФ

Європейська комісія (ЄК) готова зробити юридично обґрунтовану пропозицію щодо використання заморожених російських активів, яка враховує думки держав-членів ЄС і є юридично обґрунтованою, повідомив офіційний представник ЄК Крістіан Віганд.

За його словами, Єврокомісія працювала над цим питанням із іспанським головуванням Ради ЄС з метою вивчення різних шляхів його вирішення. "І ми можемо зробити юридичну пропозицію, що враховує обмін думками з державами-членами ЄС", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

"Тривають інтенсивні контакти з нашими партнерами з G7, тому що важливо забезпечити хорошу міжнародну координацію", - додав представник ЄК.

При цьому Віганд не став уточнювати, коли саме буде зроблено пропозицію щодо використання заморожених російських активів.

Він нагадав, що європейські лідери обговорювали це питання на останньому засіданні Євроради 29-30 червня. Наприкінці липня Віганд поінформував журналістів у Брюсселі, що законодавча пропозиція про використання заморожених російських активів в інтересах України може бути висунута Єврокомісією восени.