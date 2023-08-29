Події

15:04 29.08.2023

У Києві в понеділок знову було зафіксовано три температурні рекорди

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У Києві в понеділок знову було зафіксовано три температурні рекорди

У понеділок, 28 серпня, у столиці було зафіксовано три температурні рекорди, зокрема максимальна температура повітря після полудня сягнула +35,7°С, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними метеоспостереження.

"Ніч на понеділок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 1943-го та 2022 років перевищено на 1,4°С", - зазначено у повідомленні у фейсбуці у вівторок.

Окрім цього, серед зафіксованих рекордів "максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року".

Було також зафіксовано найвищу за час проведення спостережень середньодобову температуру повітря: +27,8°С, вона перевищила попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму - на 9,3°С.

 

Теги: #погода

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