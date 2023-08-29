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14:58 29.08.2023

У Держприкордонслужбі України підтвердили детонацію мін на кордоні з Білоруссю через влучання блискавки, ніхто не постраждав

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У Держприкордонслужбі України підтвердили детонацію мін на кордоні з Білоруссю через влучання блискавки, ніхто не постраждав

На кордоні з Білоруссю вночі 29 серпня внаслідок влучання блискавки сталося детонування мін, постраждалих немає, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Можу зазначити, що внаслідок зміни погоди та влучання блискавки відбулося детонування мін із мінно-вибухового загородження на одному напрямку поруч із лінією кордону. За наявною в мене інформацією, ніхто в результаті не постраждав", - сказав Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Також він наголосив, що на кордоні діє обмеження перебування людей, особливо поруч із лінією кордону.

"Тому мінні загородження на певних важливих для безпеки України напрямках загрожують виключно тим, хто хоче прийти до нас із війною", - додали в Держприкордонслужбі.

Раніше ресурс "Білоруський Гаюн" повідомив, що близько 03:30 на залізничному мосту за 800 метрів від станції "Словечно" здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.

"Повідомляється, що попередньо це сталося через удар блискавки. Унаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидва боки. Інформації про постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #держприкордонслужба

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