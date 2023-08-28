ЗС України знищили ворожу радіолокаційну станцію Predel-E і РЕБ Leer-2 на Херсонщині

Українські військові знищили на Херсонщині новітню військову розробку Російської Федерації - мобільну радіолокаційну станцію Predel-E і систему радіоелектронної боротьби (РЕБ), інформує Міністерство оборони у твіттері у понеділок увечері.

"Остання горда розробка військово-промислового комплексу Росії, складна мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення під назвою ПРЕДЕЛ-Е, представлена лише в червні минулого року, була знищена українськими військами в Херсонській області. Також було ліквідовано систему радіоелектронної боротьби "Леєр-2", яка прикривала РЛС", - ідеться в повідомленні.