Події

21:48 28.08.2023

ЗС України знищили ворожу радіолокаційну станцію Predel-E і РЕБ Leer-2 на Херсонщині

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ЗС України знищили ворожу радіолокаційну станцію Predel-E і РЕБ Leer-2 на Херсонщині

Українські військові знищили на Херсонщині новітню військову розробку Російської Федерації - мобільну радіолокаційну станцію Predel-E і систему радіоелектронної боротьби (РЕБ), інформує Міністерство оборони у твіттері у понеділок увечері.

"Остання горда розробка військово-промислового комплексу Росії, складна мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення під назвою ПРЕДЕЛ-Е, представлена лише в червні минулого року, була знищена українськими військами в Херсонській області. Також було ліквідовано систему радіоелектронної боротьби "Леєр-2", яка прикривала РЛС", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #техніка #зсу #ворог #ураження

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