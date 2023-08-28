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11:27 28.08.2023

Дві третіх іноземних компонентів у російських дронах вироблено в Китаї - група Єрмака-Макфола

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Дві третіх іноземних компонентів у російських дронах вироблено в Китаї - група Єрмака-Макфола

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол, вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені із трьох моделей БПЛА, які російські війська використовують на полі бою в Україні, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Росія в процесі виготовлення БПЛА все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку, зазначено в тексті.

Згідно з дослідженням Міжнародної робочої групи, основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% із них проходять через Гонконг.

Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати становлять 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах було виявлено складові, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти.

Водночас, згідно зі звітом Міжнародної робочої групи, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд. Зважаючи на це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

"Росія надзвичайно активно використовує дрони для масованих атак на інфраструктурні, цивільні та військові об'єкти в Україні, тому дуже тривожно бачити, що важливі компоненти для виробництва ворожих БПЛА походять із різних держав, зокрема з країн - союзників України. Це питання вимагає нашого спільного негайного реагування. Маємо вжити комплексних заходів, щоб запобігти використанню агресором критично важливих компонентів для продовження військових дій на українській землі", - наголосив Єрмак.

Зокрема, запропоновано узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, на основі кодів Гармонізованої системи. Також компанії мають розробити чіткіші інструкції щодо дотримання вимог законодавства.

На думку експертів, необхідне більш ефективне використання наявних інституцій і механізмів. Зокрема, застосування механізмів боротьби з відмиванням грошей (AML) може посилити заходи експортного контролю, оскільки обхід санкцій часто має схожі схеми з відмиванням грошей.

Міжнародну робочу групу щодо санкцій створено з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Її очолюють керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол. До складу групи входять міжнародні та українські експерти, зокрема представники Київської школи економіки.

Теги: #бпла_рф #комплектувальні

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