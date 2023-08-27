Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що людям в Україні треба навчитися жити в умовах протистояння

"Україні потрібно знати, що в той чи інший момент вона може залишитися одна, в той чи інший момент може якийсь партнер відколотися через якісь внутрішні процеси або внутрішню політику, або навіть через вибори", - сказав він в інтерв'ю Наталії Мосейчук, опублікованому в неділю на її ютуб-каналі.

"Але нам потрібно навчитися з цим жити, просто навчитися. Ізраїль воює, ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей, мінімізувати жертви як, наприклад, в Ізраїлі", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може війна перейти на територію Росії, Зеленський сказав: "Я вважаю, що це великий ризик, що ми точно залишимося одні".