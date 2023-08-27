Події

10:38 27.08.2023

Арешт Трампа сприяв збору коштів на його передвиборчу кампанію - ЗМІ

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Арешт Трампа сприяв збору коштів на його передвиборчу кампанію - ЗМІ

З четверга поточного тижня передвиборчій команді колишнього президента Дональда Трампа вдалося зібрати понад $7 млн на його кампанію, повідомляє агентство Associated Press (AP).

"Кампанія Трампа стверджує, що він зібрав $7,1 млн з четверга, коли його помістили до в'язниці округу Фултон у штаті Джорджія", - йдеться в повідомленні.

Тільки п'ятниця принесла $4,18 млн - "найкасовіший день на сьогодні", зазначило АР.

Агентство вважає, що "рекордний улов став свідченням того, що юридичні проблеми Трампа стали благом для його кампанії зі збору коштів". Крім того, "судові звинувачення також не змогли підірвати позиції Трампа на президентських праймеріз республіканців, оскільки колишній президент тепер регулярно обіграє своїх суперників на 30-50 пунктів в опитуваннях громадської думки".

Як повідомлялося, у четвер Трамп здався владі, прибувши до в'язниці, де його зареєстрували як ув'язненого, сфотографували, а за 20 хвилин звільнили під заставу в $200 тис.

Після звільнення Трамп зізнався телеканалу Fox News, що почувався некомфортно, коли у в'язниці округу Фултон штату Джорджія його змусили фотографуватися, зазначивши, що це було "неприємним почуттям".

Він заявив, що все, що відбувається з ним, є втручанням у передвиборчу кампанію з боку нинішньої американської адміністрації.

"Вся справа у втручанні у вибори, - заявив він. - Усе це відбувається через Вашингтон, міністерство юстиції та шахраюватого Джо Байдена. Нічого подібного в нашій країні раніше не траплялося".

Проте протягом кількох годин після виходу колишнього президента з в'язниці команда Трампа випустила нову лінійку товарів з його тюремним фото: футболки, пивні коктейлі, наліпки на бампери автомобілів, плакати з автографом, кухлі. Дохід від їх продажу в спеціалізованих магазинах іде на потреби передвиборчої кампанії.

Раніше велике журі присяжних Джорджії висунуло Трампу і групі з 18 осіб звинувачення, пов'язані зі спробами скасувати результати президентських виборів 2020 року в штаті.

Колишнього президента звинувачують за 13 пунктами, серед яких порушення закону штату про боротьбу з рекетом і корупцією, підбурювання до порушення присяги державними службовцями, змова з метою фальсифікації та подання неправдивих документів.

 

Теги: #трамп

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