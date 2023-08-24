Через протоку Дарданелли знову пропускають судна, але лише в одному напрямку

Рух через турецьку протоку Дарданелли, закритий з вівторка через природні пожежі, частково відновили в четвер, повідомляє Middle East Eye.

Поки що відкрили рух лише в одному напрямку - з півдня на північ, тобто з Егейського моря в Мармурове.

На прохід через протоку на північному та південному вході до неї очікували понад 150 суден.

Тим часом пожежники продовжують боротьбу з природними пожежами в прилеглих до протоки районах.

Турецька влада призупинила рух суден через протоку Дарданелли у вівторок через лісові пожежі в прибережних районах.

За їхніми даними, рух через протоку було призупинено, оскільки в гасінні пожеж брали участь спеціалізовані літаки і вертольоти, які забирають воду прямо з протоки.

Протока Дарданелли з'єднує Егейське море з Мармуровим, а в парі з Босфором - і з Чорним. Вона є важливою судновою транспортною артерією.