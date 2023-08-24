Події

11:23 24.08.2023

У День Незалежності президент і перша леді вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні

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Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українських захисників, які загинули під час війни Росії проти України.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, президент і його дружина поклали квіти біля Стіни пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

"Під час церемонії вишикувалась рота почесної варти, пролунали звуки сурми. Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також ушанував пам'ять загиблих під час Революції гідності, від його імені було встановлено кошик квітів до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної сотні в центрі столиці.

Теги: #память #день_незалежності #захисники

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