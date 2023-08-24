Президентка Європарламенту в День Незалежності України: Бажаю вам процвітаючого європейського майбутнього

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола в День Незалежності підтверджує прихильність Європи до України, бажаючи миру і процвітаючого європейського майбутнього.

"Свобода, суверенітет, незалежність. Це те, на що заслуговує Україна, це те, що підтримує Європа, це те, що чекає на нас у майбутньому. У День Незалежності ми підтверджуємо нашу прихильність Україні. Ми продовжимо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Точно так само, як ми робили це останні 18 місяців", - написала вона в четвер на своїй сторінці у твіттері.

Запис супроводжується відеозверненням, яке вона розпочинає українською мовою: "Шановні українці, українки". Далі Мецола переходить на англійську: "У День Незалежності я бажаю вам миру, свободи, справедливості, процвітаючого європейського майбутнього. Ваша хоробрість, ваша рішучість, ваша рішучість у тому, щоб відштовхнути агресора назад надихає Європу і світ. Ми з вами сьогодні й будемо з вами стільки, скільки знадобиться"

Завершує своє звернення словами "Слава Україні!".