Події

14:26 23.08.2023

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна

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Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна

Унаслідок нічної атаки на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"13 тис. тонн зерна знищено росією внаслідок атаки "Шахедів" на порт Ізмаїл. Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії", - написав він у телеграмі.

Міністр додав, що Росія системно б'є по зернових ємностях і складах з метою зупинки агроекспорту.

"Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені і 35 тис. тонн знищеного там зерна. Сьогодні вже восьма за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу росії з "зернової ініціативи", - зазначив Кубраков.

За його даними, загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис. тонн зерна.

Теги: #зерно #атака #порти

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