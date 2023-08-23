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09:34 23.08.2023

Зеленський у День прапора: Наш прапор - це наша сила, джерело незламності духу

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Зеленський у День прапора: Наш прапор - це наша сила, джерело незламності духу

Президент України Володимир Зеленський у середу взяв участь у церемонії підняття державного прапора України.

"Щороку 23 серпня ми відзначаємо День Державного прапора України. Щороку ми віддаємо належне українській святині. Це наш символ, це наш оберіг, це наш синьо-жовтий стяг. Наш прапор - це наша гордість", - сказав він.

"Наш прапор - це наша впевненість. Упевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути по праву. На всій нашій суверенній території. Непохитна віра в це всередині кожного та кожної з нас. Наш прапор - це наша сила, джерело волі, незламності духу для всіх, для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій", - сказав також президент.

За його словами, "сьогодні в серці України ми піднімаємо особливий прапор. На ньому особливі слова і підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники, наші захисниці, наші герої, які б'ються за свободу для українців".

"Цей прапор був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України, в різних бойових бригадах і підрозділах. У шпиталях, де лікують наших поранених, у руках волонтерів. Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців і українок. Але він буде неодмінно поповнюватися і збагачуватися новими підписами наших воїнів", - сказав Зеленський.

Після сьогоднішньої церемонії, сказав він, кожен охочий зможе побачити його в Національному музеї. "І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна", - наголосив Зеленський.

Теги: #прапор #зеленський

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