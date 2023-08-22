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14:05 22.08.2023

Генпрокурор: Реінтеграція Криму буде з чітким дотриманням прав людини

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Генпрокурор: Реінтеграція Криму буде з чітким дотриманням прав людини

Після звільнення Україною Криму процеси реінтеграції відбуватимуться з чітким дотриманням прав людини, у притягненні до кримінальної відповідальності вже зараз застосовують індивідуальний підхід із пріоритетом на топпосадовців і тих, хто добровільно співпрацює з ворогом, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

"Реінтеграція Криму в правовому вимірі буде складною. Фактично нам доведеться відновлювати з нуля всю систему кримінальної юстиції", - сказав Костін у вівторок на пресконференції в Києві напередодні Третього саміту Кримської платформи.

За його словами, наразі є невеликі підрозділи прокуратури, СБУ і Нацполіції, які працюють у силу своїх можливостей щодо Криму.

"Необхідно буде сформувати ці підрозділи, щоб вони могли вирішувати ті питання, які виникнуть", - пояснив генпрокурор.

Іще одним ключовим напрямом реінтеграції в юридичному контексті Костін назвав верифікацію судових рішень, які було ухвалено за весь цей час в окупованому Криму.

"Хоча ми розуміємо, що левову частку становили випадки юридичного оформлення політичних переслідувань, але мусимо розуміти, що весь цей час вчинялися і загальнокримінальні злочини", - сказав Костін.

Він уточнив, що попри те, що рішення ухвалював нелегітимний суд, ці рішення було прийнято, приміром, щодо вбивці або ґвалтівника. "Ми не можемо таких людей просто звільнити, тому є процес верифікації судових рішень", - додав генпрокурор.

Костін наголосив, що всі елементи так званого перехідного правосуддя сформовано, зокрема з урахуванням наслідків воєн і конфліктів на території колишньої Югославії.

"Для ефективної реінтеграції, безумовно, треба буде одразу після деокупації відновити в повному обсязі або необхідному на початковому етапі всі елементи правоохоронної та судової системи - підготувати до роботи слідчих, прокурорів, правоохоронців, експертів і суддів", - зазначив Костін.

Тому, як наголосив генпрокурор, формування такого резерву відбувається вже зараз, до безпосередньої деокупації.

Крім того, генпрокурор звернув увагу на проблемне питання у вигляді російської пропаганди. "Вона переконує кримчан, що в Україні їх усіх посадять, тому що для України вони зрадники. З початком повномасштабного вторгнення це залякування тільки посилилося. Але насправді це жодним чином не відповідає дійсності", - запевнив генпрокурор.

"Україна на відміну від Росії - це демократична європейська держава, яка поважає закон і верховенство права. Тому серед підозрюваних та обвинувачених у наших кримінальних провадженнях - окупаційні кримські топчиновники та чиновники різного рівня, правоохоронці, судді, а також підприємці, які добровільно, ініціативно пішли на співпрацю з ворогом та надають свої послуги в рамках оборонного замовлення РФ", - сказав він.

"Дуже важливо, щоб було подано сигнал нашим українським кримчанам, що реінтеграційні процеси відбуватимуться з чітким дотриманням прав людини, оскільки для нас верховенство права - це не порожній звук", - резюмував генпрокурор.

Теги: #генпрокурор #крим #костін

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