Суд погодився залишити Трампа на волі під заставу в $200 тис. - ЗМІ

Суд у штаті Джорджія погодився залишити експрезидента США Дональда Трампа, обвинуваченого у втручанні в президентські вибори 2020 року, на волі під заставу в $200 тис., повідомляють ЗМІ.

Водночас, як зазначає The Hill, суд встановив для Трампа жорсткіші вимоги, ніж для інших фігурантів, деякі з яких також домовилися про заставу.

Зокрема, колишньому президенту заборонено погрожувати іншим підсудним або свідкам через соціальні мережі або опосередковано в будь-якій формі.

Раніше повідомлялося, що велике журі присяжних штату Джорджія висунуло Трампу і групі з 18 осіб обвинувачення, пов'язані зі спробами скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Колишній президент обвинувачується за 13 пунктами, серед яких порушення закону штату про боротьбу з рекетом і корупцією, підбурювання до порушення присяги державним службовцем, змова з метою фальсифікації та подання неправдивих документів.