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10:15 21.08.2023

Україна завершує розробку страхування суден для перевезення зерна Чорним морем

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Україна завершує розробку страхування суден для перевезення зерна Чорним морем

Україна завершує розробку схеми зі світовими страховиками для страхового покриття зернових суден, що прямують до/з чорноморських портів, повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан в інтерв'ю Financial Times.

За його інформацією, угоду "розробляють і активно обговорюють" між відповідними міністерствами, а також із вітчизняними банками та міжнародними страховими групами, включно з Lloyd's of London.

Схема може бути введена в дію вже наступного місяця, причому п'ять із 30 суден проходитимуть через "небезпечні місця" в українських водах.

Як повідомлялося, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишає порти України, як військову ціль.

Однак під прикриттям українських берегових систем оборони суховантаж Joseph Schulte вийшов 16 серпня з порту "Одеса" і скористався тимчасовим коридором у Чорному морі. 18 серпня він прибув до берегів Туреччини та кинув якір у порту "Амбарли" біля Стамбула. Контейнеровоз Joseph Schulte перебував в одеському порту з 23 лютого 2022 року. На його борту розміщувалося 2000 контейнерів і 30 тис. тонн вантажу, зокрема продовольства.

Раніше Україна оголосила про створення "гуманітарного коридору" в Чорному морі для звільнення вантажних суден, які опинилися в пастці в її портах після виходу Росії з "зернової угоди".

Теги: #судна #страхування

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