Україна сама має ухвалити рішення про переговори

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважає, що "відповісти на питання про майбутнє України належить саме українцям".

"І ми це говорили із самого початку. Це вирішувати Україні, коли саме, як це стосуватиметься і Данії. Ми будемо підтримувати вас, скільки на це потрібно часу, але питання в тому, коли ви будете готові сісти за переговори. Це рішення ухвалюватиме виключно Україна", - сказала вона в неділю на пресконференції в Копенгагені після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на можливість обміну територій на мир, Зеленський сказав: "Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО".