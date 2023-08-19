Зеленський обговорить із прем'єр-міністром Швеції виробництво БМП CV-90 в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Швеції обговорить із прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном оборонне співробітництво, зокрема виробництво бойових машин піхоти CV-90 в Україні.

"Починаємо переговори з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Широкий порядок денний, але головний пріоритет - оборонна співпраця, зокрема потужні шведські CV-90. Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні", - повідомив президент у своєму телеграм-каналі.