Події

14:01 19.08.2023

Зеленський обговорить із прем'єр-міністром Швеції виробництво БМП CV-90 в Україні

1 хв читати
Зеленський обговорить із прем'єр-міністром Швеції виробництво БМП CV-90 в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Швеції обговорить із прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном оборонне співробітництво, зокрема виробництво бойових машин піхоти CV-90 в Україні.

"Починаємо переговори з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Широкий порядок денний, але головний пріоритет - оборонна співпраця, зокрема потужні шведські CV-90. Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні", - повідомив президент у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #швеція #зеленський #cv_90

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 19.08.2023
Ворог вдарив ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені - Зеленський

Ворог вдарив ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені - Зеленський

11:30 19.08.2023
Зеленський вирушив із робочим візитом до Швеції

Зеленський вирушив із робочим візитом до Швеції

16:15 18.08.2023
Зеленський підписав закони про звільнення від мита і ПДВ оптики й антидронових рушниць для оборони

Зеленський підписав закони про звільнення від мита і ПДВ оптики й антидронових рушниць для оборони

15:56 17.08.2023
Швеція передасть Україні додаткову військову допомогу

Швеція передасть Україні додаткову військову допомогу

21:38 16.08.2023
Зеленський: Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор

Зеленський: Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор

20:05 15.08.2023
Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих

Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих

18:04 15.08.2023
Зеленський відвідав командний пункт 10 армійського корпусу, який діє на мелітопольському напрямку

Зеленський відвідав командний пункт 10 армійського корпусу, який діє на мелітопольському напрямку

17:44 15.08.2023
Зеленський відвідав хірургічне відділення в Запорізькій області, де надають допомогу пораненим військовослужбовцям

Зеленський відвідав хірургічне відділення в Запорізькій області, де надають допомогу пораненим військовослужбовцям

17:02 15.08.2023
Зеленський відвідав бригади, що наступають на мелітопольському напрямку

Зеленський відвідав бригади, що наступають на мелітопольському напрямку

15:00 15.08.2023
Швеція передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже $314 млн

Швеція передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже $314 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Rheinmetall AG має намір у серпні розпочати ремонт танків Leopard в Україні, у ФРН готують українських фахівців

У Чернігові знайшли тіло ще однієї жінки, кількість загиблих зросла до 7, наразі госпіталізовано 25 осіб

Кількість жертв ракетного удару по Чернігову збільшилася до 6 осіб

Відомо про 5 загиблих і 37 поранених, зокрема 11 дітей, унаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові

Ворог вдарив ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені - Зеленський

ОСТАННЄ

Від атаки терористів на центр Чернігова постраждали 117 осіб, із них 7 загинули - в.о. мера

Rheinmetall AG має намір у серпні розпочати ремонт танків Leopard в Україні, у ФРН готують українських фахівців

Навчання загонів швидкого реагування ТЧХУ проходять у Київській області

Найближчими днями в Україні збережеться спекотна погода, лише в низці областей - короткочасні дощі

Пожежу в криміналістичному центрі МВС України ліквідовано

У Чернігові знайшли тіло ще однієї жінки, кількість загиблих зросла до 7, наразі госпіталізовано 25 осіб

Кількість жертв ракетного удару по Чернігову збільшилася до 6 осіб

Угорщина вкотре тимчасово скасувала поїзди в Україну - Укрзалізниця

Відомо про 5 загиблих і 37 поранених, зокрема 11 дітей, унаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові

ВІДОМО ПРО 5 ЗАГИБЛИХ І 37 ПОРАНЕНИХ, ЗОКРЕМА 11 ДІТЕЙ, УНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОГО УДАРУ ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНІГОВІ - МВД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА