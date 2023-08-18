Українські воїни знищили російський комплекс спостереження "Муром-П" і чотири польові склади з боєприпасами на бахмутському напрямку - Череватий

На бахмутському напрямку за добу українські воїни знищили російський комплекс спостереження "Муром-П" і чотири польові склади з боєприпасами, також було вбито 55 окупантів, 106 дістали поранення, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Ворог активно чинить спротив. 560 разів за цю добу завдавав ударів усіма видами артилерії: від мінометів до РСЗВ. Три авіанальоти здійснив на цьому напрямку. Відбулося дев'ять бойових зіткнень, унаслідок яких 55 окупантів знищено, 106 поранено", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Крім того, українські сили знищили ворожий танк, бронетранспортер, один самохідний міномет 2С4 "Тюльпан", протитанковий ракетний комплекс, дві гармати і чотири польові склади з боєприпасами.

"А також, що важливо - російський комплекс спостереження "Муром-П", - повідомив Череватий.