Сили оборони знищили пост спостереження "Гренадер" і тепловізійний комплекс "Муром" окупантів - ОК "Північ"

В Оперативному командуванні "Північ" повідомляють про знищення автономного поста технічного спостереження "Гренадер" і комплексу відеотепловізійного спостереження "Муром" російських окупантів.

"Ворожа техніка й особовий склад додалися до переліку втрат росіян у війні з Україною. Зокрема, АПТС "Гренадер" і тепловізійний комплекс "Муром", - повідомляється в телеграм-каналі ОК "Північ" у четвер.