Події

17:12 17.08.2023

Сили оборони знищили пост спостереження "Гренадер" і тепловізійний комплекс "Муром" окупантів - ОК "Північ"

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В Оперативному командуванні "Північ" повідомляють про знищення автономного поста технічного спостереження "Гренадер" і комплексу відеотепловізійного спостереження "Муром" російських окупантів.

"Ворожа техніка й особовий склад додалися до переліку втрат росіян у війні з Україною. Зокрема, АПТС "Гренадер" і тепловізійний комплекс "Муром", - повідомляється в телеграм-каналі ОК "Північ" у четвер.

 

Теги: #північ

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