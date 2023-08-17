Події

10:47 17.08.2023

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну проведення воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Як зазначено в картках відповідних законопроєктів №9532 і №9533, розміщених на сайті Верховної Ради, документи були повернуті до парламенту з підписом глави держави 17 серпня.

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію. Згідно з ухваленим рішенням, їх термін продовжено на 90 діб із 18 серпня 2023 року.

Теги: #закони #мобілізація #воєнний_стан

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