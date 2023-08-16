Рада планує в серпні розглянути законопроєкт про спрощене отримання УБД

Верховна Рада планує в серпні розглянути законопроєкт про спрощення процедури отримання військовослужбовцями статусу учасників бойових дій (УБД), повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Робоча група з питань військових сьогодні (16 серпня - ІФ-У) обговорила законопроєкт про спрощене отримання УБД. Днями він буде зареєстрований у ВР і розглянутий у парламенті вже в серпні", - написала парламентарій на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

Водночас, за її словами, члени робгрупи заслухали інформацію про проблему, "яку створив сам уряд, щодо закупівель у Міноборони".

"Однією своєю постановою уряд дозволяє отримання прибутку за закупівлі в сфері оборони, іншою - забороняє і ДАСУ трактує це як збитки державі. Як я і говорила, неможливо заднім числом вирішити створену урядом проблему, тим більше під амністію в такому випадку можуть потрапити не лише доброчесні постачальники, а й ризиковані фірми з корупційною складовою. Але дивне мовчання уряду, який і створив проблему. Її вирішення потребуватиме розʼяснення Мін'юсту і, схоже, судового розгляду", - зазначила Геращенко.