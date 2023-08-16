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11:20 16.08.2023

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка привласнила землю біля Києва вартістю 2 млрд грн

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Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка привласнила землю біля Києва вартістю 2 млрд грн

Детективи Національного антикорупційного бюро у вівторок, 15 серпня, повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками площею понад 1 200 га в Київській області, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Серед підозрюваних: колишній заступник керівника ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" - організатор схеми; двоє колишніх посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області – виконавці злочину; дві фізичні особи, пов’язані із колишнім керівництвом Держгеокадастру – пособники", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області, а також зв'язки з високопосадовцями в різних сферах, розробив схему заволодіння державними землями сільськогосподарського призначення, що перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області, з подальшим їх вилученням та наданням у приватну власність підконтрольним суб'єктам.

Для реалізації злочинного плану використано процедуру безоплатної приватизації земельних ділянок пільговими категоріями, зокрема зі статусом учасника бойових дій. Однак слідство встановило, що реалізація такого права здійснювалася формально на підставі підроблених документів.

"Установлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі у м. Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу міста Києва", - повідомляє САП.

Дії підозрюваних призвели до заподіяння понад 1,8 млрд грн збитків державі. Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Завдяки оперативній співпраці САП та НАБУ у 2020-2021 роках на всі земельні ділянки накладено арешт із забороною їх забудови та зміни цільового призначення.

 

Теги: #земля #київська_область #сап

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