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03:36 14.08.2023

Контрнаступ України може бути успішним і без F-16 – NYT

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Контрнаступ України може бути успішним і без F-16 – NYT

Опитані експерти України, США та Європи, включаючи західних аналітиків, вважають, що без використання значної кількості авіації, зокрема F-16, контрнаступ України може закінчитися перемогою, передає The New York Times (NYT).

Як пише видання, "адміністрація Байдена чекала більше року, перш ніж дозволити країнам НАТО направити в Україну винищувачі F-16. На той час, коли пілоти пройдуть навчання на цих літаках, буде занадто пізно, щоб допомогти і захистити наземні війська, які проходять через дану фазу бойових дій".

При цьому, як заявили нинішні та колишні офіційні особи в Україні, США та Європі, а також західні оборонні аналітики в інтерв'ю NYT, Україна здатна здобути перемогу в контрнаступі й без значної сили в авіації.

При цьому в повідомленні наголошується, "але без літаків, ймовірно, буде набагато складніше".

"Це доведеться робити без F-16, - сказав Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відставці й колишній командувач НАТО, - але я вірю, що вони зможуть".

До того ж він додав "якщо ви очікуєте, що Україна воюватиме так, як ми воюємо, то у них мають бути інструменти, які є у нас, а ми їм ці інструменти не дали".

Зазначається, що Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний "висловився так само з великим розчаруванням".

Як повідомляється, деякі експерти вважають, що нестача авіації цього літа поставила Україну в невигідне становище порівняно з російськими бойовими вертольотами, які збивали українські танки та бронетехніку.

"Деякі з вертольотів оснащені протитанковими ракетами, які летять надто далеко чи надто низько, щоб їх могла перехопити система ПВО України", - уточнює видання.

Полковник Маркус Райзнер, який займається розвитком збройних сил у головному військовому навчальному закладі Австрії, зазначив, що з великою кількістю бойових літаків Україна могла б краще захистити свої наземні війська від цих атак.

"Це те, для чого він насправді призначений, - сказав він, - військова логіка підказує вам, що для проведення успішних наземних операцій необхідно мати перевагу в повітрі".

Райзнер заявив, що "деякі американські генерали кажуть: "Ну, це не те, що потрібно українцям зараз". Я думаю, що це політична заява, а не військова логіка ".

При цьому американські офіційні особи повідомили, що "Україна визначила лише вісім бойових пілотів - менше однієї ескадрильї - які говорять англійською досить добре, щоб розпочати щонайменше рік навчання".

Вказується, що цього місяця ще близько 20 людей вирушають до Великобританії для вивчення мови.

За словами військового аерокосмічного експерта з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, відправка в бій лише кількох F-16 не матиме великого значення на війні.

"Їх має бути достатньо, вони мають відповідати поставленим завданням", - сказав він.

 

Теги: #сша #україна #авіація #f_16

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