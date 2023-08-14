Контрнаступ України може бути успішним і без F-16 – NYT
Опитані експерти України, США та Європи, включаючи західних аналітиків, вважають, що без використання значної кількості авіації, зокрема F-16, контрнаступ України може закінчитися перемогою, передає The New York Times (NYT).
Як пише видання, "адміністрація Байдена чекала більше року, перш ніж дозволити країнам НАТО направити в Україну винищувачі F-16. На той час, коли пілоти пройдуть навчання на цих літаках, буде занадто пізно, щоб допомогти і захистити наземні війська, які проходять через дану фазу бойових дій".
При цьому, як заявили нинішні та колишні офіційні особи в Україні, США та Європі, а також західні оборонні аналітики в інтерв'ю NYT, Україна здатна здобути перемогу в контрнаступі й без значної сили в авіації.
При цьому в повідомленні наголошується, "але без літаків, ймовірно, буде набагато складніше".
"Це доведеться робити без F-16, - сказав Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відставці й колишній командувач НАТО, - але я вірю, що вони зможуть".
До того ж він додав "якщо ви очікуєте, що Україна воюватиме так, як ми воюємо, то у них мають бути інструменти, які є у нас, а ми їм ці інструменти не дали".
Зазначається, що Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний "висловився так само з великим розчаруванням".
Як повідомляється, деякі експерти вважають, що нестача авіації цього літа поставила Україну в невигідне становище порівняно з російськими бойовими вертольотами, які збивали українські танки та бронетехніку.
"Деякі з вертольотів оснащені протитанковими ракетами, які летять надто далеко чи надто низько, щоб їх могла перехопити система ПВО України", - уточнює видання.
Полковник Маркус Райзнер, який займається розвитком збройних сил у головному військовому навчальному закладі Австрії, зазначив, що з великою кількістю бойових літаків Україна могла б краще захистити свої наземні війська від цих атак.
"Це те, для чого він насправді призначений, - сказав він, - військова логіка підказує вам, що для проведення успішних наземних операцій необхідно мати перевагу в повітрі".
Райзнер заявив, що "деякі американські генерали кажуть: "Ну, це не те, що потрібно українцям зараз". Я думаю, що це політична заява, а не військова логіка ".
При цьому американські офіційні особи повідомили, що "Україна визначила лише вісім бойових пілотів - менше однієї ескадрильї - які говорять англійською досить добре, щоб розпочати щонайменше рік навчання".
Вказується, що цього місяця ще близько 20 людей вирушають до Великобританії для вивчення мови.
За словами військового аерокосмічного експерта з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, відправка в бій лише кількох F-16 не матиме великого значення на війні.
"Їх має бути достатньо, вони мають відповідати поставленим завданням", - сказав він.