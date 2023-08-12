Ексдепутата Харківської міськради засудили до 3,5 років ув'язнення за корупцію

Апеляційний суд визнав винним колишнього депутата Харківської міської ради Фазіля Аббасова в корупції і засудив його до 3,5 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що в п'ятницю, 11 серпня, апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП на рішення суду першої інстанції від 21.09.2022 року, яким було виправдано колишнього депутата Харківської міської ради, і призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі.

На виконання цього рішення колишнього чиновника було взято під варту в залі суду. Рішення може бути оскаржено в касаційному порядку у Верховному Суді протягом трьох місяців.

У САП зазначили, що 2016 року директор комунального підприємства Харкова, який також був депутатом міської ради, вніс зміни до тендерної документації на закупівлю обладнання. Зміни були зроблені на користь фірми, яка була пов'язана з директором. Як наслідок, комунальне підприємство отримало продукцію, яка не відповідала вимогам тендерної документації.

Зазначається, що зловживання директора завдали комунальному підприємству збитків на суму близько 1 млн грн.

"Ця сума включає вартість обладнання, яке було придбано за завищеною ціною, а також комісію, яку отримала фірма-постачальник. Частину цих коштів фірма-постачальник перерахувала на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства", - ідеться в повідомленні.