Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 11

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю ввечері в четвер, 10 серпня, зросла до 11 осіб, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Наразі відомо про 11 постраждалих. Одна людина перебуває у важкому стані", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Крім того, відомо про дві пошкоджені багатоповерхівки.

Раніше повідомлялося про загиблу жінку і дев'ятьох поранених унаслідок обстрілу, один із яких у важкому стані.