Один загиблий і дев'ять поранених унаслідок ракетного удару по Запоріжжю
Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю ввечері в четвер, 10 серпня, зросла до 9 осіб, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Також наразі зафіксовано незначні пошкодження медичного та освітнього закладів", - написав Куртєв у телеграм-каналі.
Крім того, відомо про дві пошкоджені багатоповерхівки.
Раніше повідомлялося про одного загиблого і 5 поранених унаслідок обстрілу.
Як пізніше уточнив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, "ракетні удари по цивільній інфраструктурі забрали життя жінки".
Міністр також зазначив, що з дев'яти травмованих один перебуває у важкому стані.
"Рятувальники оперативно загасили пожежу, що виникла на місці прильоту. Разом із поліцейськими надзвичайники оглядають приміщення і допомагають людям вийти з розбитої будівлі", - поінформував Клименко.