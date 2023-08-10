Один загиблий і дев'ять поранених унаслідок ракетного удару по Запоріжжю

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю ввечері в четвер, 10 серпня, зросла до 9 осіб, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Також наразі зафіксовано незначні пошкодження медичного та освітнього закладів", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Крім того, відомо про дві пошкоджені багатоповерхівки.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і 5 поранених унаслідок обстрілу.

Як пізніше уточнив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, "ракетні удари по цивільній інфраструктурі забрали життя жінки".

Міністр також зазначив, що з дев'яти травмованих один перебуває у важкому стані.

"Рятувальники оперативно загасили пожежу, що виникла на місці прильоту. Разом із поліцейськими надзвичайники оглядають приміщення і допомагають людям вийти з розбитої будівлі", - поінформував Клименко.