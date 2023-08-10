Азербайджан приєднується до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських саперів

У четвер, 10 серпня, відбулася зустріч заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого з азербайджанською делегацією на чолі з послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим. Головною темою перемовин стало питання гуманітарного розмінування України та допомога офіційного Баку в цьому напрямі, повідомляє пресслужба МВС України.

"Азербайджан приєднується до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських фахівців у сфері розмінування. Наш досвід дуже цікавий для вас. Ми говоримо не лише про національні можливості, а й про міжнародні місії, до яких був залучений Азербайджан", - зазначив Мардалієв під час зустрічі.

Він також зазначив, що Азербайджан готовий надати допомогу Україні за чотирма основними напрямами. Йдеться про медико-психологічну реабілітацію для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення Росії, реабілітацію військовослужбовців, надання допомоги в енергетичному секторі та післявоєнне відновлення України.

"Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проєкту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю", - розповів посол.

Після завершення зустрічі азербайджанська сторона анонсувала новий пакет допомоги Україні, до якого увійде машина для механізованого розмінування.

"Ми продовжуватимемо надавати вам усю необхідну допомогу. Наш президент тримає ситуацію на контролі і постійно проводить переговори з вашим президентом Володимиром Зеленським", - резюмував Мардалієв.