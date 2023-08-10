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16:02 10.08.2023

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знесення 200-річного дерев'яного будинку на Ярославській у Києві

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знесення 200-річного дерев'яного будинку на Ярославській у Києві

Слідчі столичної поліції відкрили кримінальне провадження за фактом знесення будинку на вулиці Ярославській за статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство), повідомляє Головне управління Національної поліції в Києві.

"Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом знесення будинку на вулиці Ярославській. Кримінальне провадження здійснюється за статтею 356 Кримінального кодексу України - самоправство", - йдеться в повідомленні управління у фейсбуці в четвер.

Як повідомляється, до столичної поліції надійшло "повідомлення, що за допомогою будівельної техніки сьогодні вранці було знесено будинок на вулиці Ярославській. На місці події працювала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці оглянули місце події, опитали очевидців і свідків події та наразі здійснюють заходи щодо перевірки наданих власником будинку документів".

Відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 356 Кримінального кодексу України - самоправство.

Як повідомлялося раніше з посиланням на депутата Київської міської ради Ксенію Семенову, історичний будинок першої половини XIX століття на вул. Ярославській, 13б у Подільському районі Києва було знесено в четвер уранці. За її словами, згідно з документами, на ділянці заплановано будівництво клубного будинку. Замовником є керуючий партнер юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Сергій Боярчуков, зазначила депутат. Будинок не було внесено до переліку пам'яток культурної спадщини.

Як зазначив юрист і член організації "Центр розвитку міст" Дмитро Перов, будинок на Ярославській, 13б є одним із найстаріших дерев'яних будинків Києва.

 

Теги: #київ #поліція #знесення

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