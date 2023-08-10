Події

09:24 10.08.2023

У Запоріжжі вже троє загиблих і дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина

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У Запоріжжі вже троє загиблих і дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до трьох, дев'ятеро травмованих, серед них 11-місячна дитина, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в четвер уранці.

"Троє загиблих і дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина - наслідок удару по обласному центру. російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка і молодих жінок 19 і 21 років", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, за минулу добу військові РФ здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.

"68 артобстрілів припали на територію Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, Червоного, Степногірська, Степового, Плавнів, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового та Кам'янського", - ідеться в повідомленні.

Також зафіксовано 4 авіаційні удари по Оріхову і Малій Токмачці, 4 БПЛА-атаки на Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське і Новодарівку, 4 обстріли з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському і Левадному та 2 ракетні удари по Запоріжжю і Підгірному.

"Унаслідок удару по Гуляйполю постраждала сім'я: поранення дістали жінки 55 і 66 років та чоловіки 39 і 68 років, яких оперативно доправлено до лікувального закладу обласного центру", - інформував Малашко.

За його словами, надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх установ та інших соціальних об'єктів інфраструктури.

Водночас ДСНС України інформує про ліквідацію наслідків ракетного удару по Запоріжжю.

Зокрема, рятувальники ліквідували загоряння господарської споруди на площі 12 кв. м, яка розташовувалася на території церкви. А також виконали аварійно-рятувальні роботи будівлі магазину та сусідніх пошкоджених будівель.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 постраждалим людям.

На місці події працювали вісім волонтерів загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

Як повідомляє ДСНС, на місці працювали 36 рятувальників і шість одиниць техніки. Від комунальної аварійно-рятувальної служби залучалися 11 осіб особового складу та дві одиниці техніки, від комунальних служб - 20 працівників.

Теги: #запоріжжя #обстріл

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