Rheinmetall відновить для України три десятки списаних бельгійських танків - ЗМІ

Німецький концерн Rheinmetall готується направити Україні нову партію танків, які цього разу закупив у Бельгії, повідомив у середу телеканал RTBF.

Rheinmetall, передає бельгійський канал, придбав півсотні списаних танків Leopard 1 у компанії OIP Land Systems, що займається обладнанням для оборонної та космічної техніки.

Голова OIP Land Systems Фредді Верслуїс заявив британській The Guardian про продаж 49 танків "іншому європейському уряду", який він відмовився називати, як і зазначати розмір угоди, посилаючись на умову конфіденційності, передбачену контрактом.

Куплена в Бельгії техніка буде переоснащена в Німеччині, а потім використана в Україні. Як очікується, відновити повністю придатними до бою можна буде близько 30 машин.

RTBF уточнює, що Leopard 1 є попередником танка Leopard 2, який вже експортували в Україну. За даними каналу, спочатку Rheinmetall хотів придбати танки в Швейцарії, але чинний там закон про нейтралітет завадив реалізації угоди.