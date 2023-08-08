Контрнаступ складний, але ініціатива на боці України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав контрнаступ "складним", але зазначив, що ініціатива належить Україні.

"Контрнаступ складний. Відбувається, напевно, повільніше, ніж хтось хоче", - сказав він в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, опублікованому у вівторок.

Але контрнаступ, сказав він, "це коли наступає армія, а не відступає назад. І це важливий позитив, ініціатива в руках України".

"Дуже складно так довго воювати. Дуже складно, коли в тебе дефіцит тієї чи іншої зброї. Все це дуже складно, тому що це війна. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що росіянам складніше. У нас в очах втома, а в їхніх очах - страх", - заявив Зеленський.

За його словами, "Росія, на відміну від нас, реально може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Це вийти з нашої території. Тому що Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації. Це ніколи не було нашою метою. Ми деокупуємо свої території. І в цьому різниця. Їм є куди повертатися, а нам - ні".