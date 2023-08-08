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10:02 08.08.2023

Російська влада посилює Росгвардію для гарантування безпеки режиму - британська розвідка

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Кремль подвоює фінансування Росгвардії як однієї з ключових організацій, що гарантують безпеку режиму, припускає Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається, 4 серпня 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дасть змогу оснастити Росгвардію важким озброєнням.

"У сучасному вигляді Росгвардія була створена 2016 року під керівництвом колишнього охоронця Путіна Віктора Золотова і налічує до 200 тис. військовослужбовців. Рішення про посилення угруповання ухвалили після невдалого заколоту "Вагнера" в червні 2023 року. Незважаючи на заяви Золотова про те, що під час заколоту його сили діяли "відмінно", немає жодних доказів того, що Росгвардія вжила якихось ефективних заходів проти "Вагнера" - саме тієї загрози внутрішній безпеці, для придушення якої її було створено", - зазначено в повідомленні у твіттері.

Зазначається, що Золотов раніше пропонував включити до складу важкої техніки артилерію і бойові гвинтокрили.

"Цей крок дає змогу припустити, що Кремль подвоює фінансування Росгвардіі як однієї з ключових організацій, що гарантують безпеку режиму", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #британська_розвідка

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