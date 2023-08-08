Події

07:05 08.08.2023

За добу відбулося 37 бойових зіткнень

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За добу відбулося 37 бойових зіткнень

Протягом доби між українськими захисниками і російськими окупантами відбулося близько 37 бойових зіткнень на фронті, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні у вівторок.

За даними Генштабу, на куп'янському напрямку українські військові успішно відбили атаки противника неподалік Синьківки, на північ від Іванівки Харківської області та на південь від Новоселівського Луганської області.

На авдіївському напрямку ЗСУ також успішно відбили атаки російських військ поблизу Авдіївки.

Тим часом на мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар'їнки.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області... На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Роботиного Запорізької області", - ідеться у зведенні.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському і бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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