Події

22:27 07.08.2023

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 31

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Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 31

У результаті ракетної атаки по центру міста Покровськ Донецької області відомо про п'ятьох загиблих і 31 пораненого, повідомляє очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко станом на вечір понеділка.

"Удари по Покровську: оновлено дані станом на 21:50. Кількість травмованих зросла до 31. З них - 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС і 1 дитина", - написав Клименко в телеграмі.

Наразі повідомляють про п'ятьох загиблих.

Розбір завалів на місці трагедії триває.

Раніше повідомлялося, що в результаті двох ракетних ударів по Покровську в понеділок п'ятеро людей загинуло і 18 дістали поранення.

 

 

 

Теги: #постраждалі #донецька #покровськ

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